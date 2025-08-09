Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taraba: Rezort začne osádzať slovenské vlajky na vodných dielach

Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) v meste Púchov v stredu 2. júla 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú v správe štátneho podniku.

Bratislava 9. augusta (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach. Pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú v správe štátneho podniku. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) o tom informoval na sociálnej sieti.

Všade vo svete je to samozrejmosť, že štátne vlajky vejú na všetkých významných kultúrnych, ale aj infraštruktúrnych projektoch, pretože je to odraz úspechu národa. Len na Slovensku je to akoby problém a nie samozrejmosť,“ skonštatoval Taraba. V tejto súvislosti poukázal na bratislavský hrad Devín, kde vlajka mesiac veje. Myslí si, že nikomu neublížilo, že bola vyvesená. Dodnes podľa vlastných slov nerozumie, prečo bolo osadenie vlajky takým zdĺhavým procesom.
