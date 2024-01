Taraba: SNS by mala nominovať vlastného prezidentského kandidáta

Bratislava 8. januára (TASR) - SNS ako historicky najstaršia národná strana by mala nominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb. V pondelok to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Bola by podľa neho chyba, ak by ho SNS nemala.



"Ak by SNS povedala, v prvom kole voľte niekoho iného, tak by to nebolo úplne uveriteľné. Skôr by to znamenalo, že nevie niekoho vygenerovať," povedal Taraba. Deklaroval, že on ako nominant SNS podporí v prvom kole kandidáta, na ktorom sa strana zhodne.



"Je dôležité, aby tento bod nenarúšal dôveru nás ako koaličných partnerov. Aby tá diskusia bola dôstojná. Každý má právo kandidovať. Je na predsedoch strán, aby súťaživosť neprekročila rámec ľudských vzťahov," skonštatoval Taraba. Kandidáti na prezidenta nie sú podľa neho bodom, na ktorom by sa koalícia rozhádala.



Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude v sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini (Hlas-SD). Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.