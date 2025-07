Taraba: SR nejde predávať 50 % elektrickej energie zadarmo Maďarsku

Bratislava 16. júla (TASR) - Slovensko nejde predávať 50 percent elektrickej energie zadarmo Maďarsku. Po mimoriadnom výbore parlamentu pre životné prostredie to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Tvrdenia o odpredávaní elektriny označil za klamstvá. Téma Gabčíkova je podľa neho pseudotéma slovenskej opozície.



„To, čo povedala slovenská opozícia, že my ideme dať 50 percent elektriny zadarmo Maďarom, je totálny, ale totálny klam. Nikdy žiadna takáto debata nebola, nie je, ani nebude. Slovensko nemá žiaden dôvod dávať Maďarsku žiadnu elektrinu zadarmo,“ povedal Taraba. Tvrdí takisto, že SR nebude predávať Maďarsku elektrinu za 30 eur. Deklaroval, že Slovensko nikdy nebude cúvať z dominantnej pozície, ktorú v rámci sporu o Gabčíkovo má.



Dialóg medzi Maďarskom a Slovenskom v otázke Gabčíkova je podľa Tarabu aj o tom, čo má byť so starým korytom Dunaja či ako legálne prevádzkovať Čunovo. „Rozsudok medzinárodného súdneho dvoru je o tom, že Slovensko malo právo Čunovo postaviť, ale nemalo ho právo sprevádzkovať,“ podotkol šéf envirorezortu. Za ďalšiu legitímnu otázku považuje, čo bude s výstavbou Nagymarosa v Maďarsku. „Nevidíme na strane Maďarska žiadnu snahu Nagymaros stavať ani v opozícii, ani v koalícii,“ povedal Taraba.



Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v stredu o vodnom diele Gabčíkovo nerokoval. Poslanci neboli pri otváraní mimoriadneho zasadnutia uznášaniaschopní, nebolo ich dostatok. Výbor k usporiadaniu sporu okolo vodného diela Gabčíkovo iniciovali opozičné strany. Vyjadrili obavy, že Maďarsko dostane elektrinu zadarmo alebo za výrobné náklady. Na tému sa preto chceli na výbore pýtať ministra Tarabu.



Medzištátnu zmluvu o výstavbe a prevádzke Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros podpísali predsedovia vlád Československej socialistickej republiky a Maďarskej ľudovej republiky v Budapešti v roku 1977. Maďarsko od projektu odstúpilo v roku 1989, vtedy už bola väčšina prác na slovenskej strane ukončená.



Medzinárodný súdny dvor v holandskom Haagu vyniesol 25. septembra 1997 rozsudok v spore medzi Maďarskou republikou a Slovenskou republikou o výstavbe a využívaní Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros. Potvrdil platnosť zmluvy z roku 1977, nástupníctvo SR po Českej a Slovenskej Federatívnej Republike a vyhlásil vybudovanie náhradného riešenia (stupňa Čunovo) za oprávnené.



Súd rozhodol, že obe strany v záujme zosúladenia ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia by mali spolu opätovne preskúmať účinky využívania elektrárne Gabčíkovo na životné prostredie. Osobitne mali nájsť uspokojivé riešenie, čo sa týka objemu vody vstupujúceho do starého koryta Dunaja a do ramien situovaných na obidvoch brehoch rieky.