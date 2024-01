Taraba súhlasí s výstavbou LNG terminálu v Bratislave

Bratislava 3. januára (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) súhlasí s postavením terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Bratislave. V rozkladovom (odvolacom) konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Uviedol to v rozhovore pre TASR.



Pri rozhodovaní sa Taraba stotožnil s odporúčaniami tzv. rozkladovej komisie. Zdôraznil, že v záverečnom stanovisku bolo stanovených vyše 50 dodatočných technických požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti, technickej úrovne LNG terminálu a zníženia negatívnych vplyvov pri jeho výstavbe.



Slovensko je podľa Tarabu nútené po odpojení sa od stabilných dodávok energií v dôsledku uvalených sankcií urýchlene budovať náhradnú infraštruktúru, ktorá stabilizuje energetickú stabilitu štátu. "Z pohľadu stability dodávok plynu potrebujeme budovať infraštruktúru bez ohľadu na to, kto si o tom čo myslí. Jediné, čo ma zaujíma, je, aby boli technické riešenia bezpečné. Ja som si tieto sankcie, ktoré nás poškodili, nevymyslel," podotkol minister.



Plyn Slovensko potrebuje a Taraba podľa vlastných slov ako prvý kritizoval odpojenie sa od lacných zdrojov energií. "Myslím si, že dnes je najviac vysmiate Rusko, pretože sa dostali k neskutočným príjmom. Sankčná politika vôbec nefunguje a to je to, čo vyčítam Európskej únii, že tam nedochádza k žiadnemu spätnému vyhodnocovaniu rozhodnutí, keď je očividné, že nepriniesli očakávaný efekt," poznamenal.



Taraba povedal, že ak sa prijmú nejaké rozhodnutia, ktoré sa po nejakom čase ukážu ako nefungujúce, treba ich zmeniť. "Európska únia sľubovala, že odreže Rusko od nejakých príjmov z energie. Keď si pozriete tie čísla, Rusi majú príjmy, ako nikdy nemali a životná úroveň Slovenska a konkurencieschopnosť nášho priemyslu sú toho obeťou," dodal.



Súhlasné záverečné stanovisko z procesu EIA vydalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v marci 2023 a odporučilo vybudovanie terminálu LNG v Bratislave. Negatívne vplyvy na životné prostredie je podľa neho možné odstrániť opatreniami. Proti vydanému záverečnému stanovisku doručili rozklady organizácie Greenpeace Slovensko a Znepokojené matky.



Terminál, ktorý chce postaviť spoločnosť Verejné prístavy, má byť umiestnený v bratislavskom verejnom prístave, na hlavnom toku Dunaja a na polostrove prístavného bazéna Pálenisko. Plocha areálu navrhovanej činnosti zaberá 5500 štvorcových metrov. V blízkosti sa nachádza Prístavný most. Náklady na výstavbu odhaduje investor približne na 40 miliónov eur bez DPH.