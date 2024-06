Taraba trvá na zmenách v mediálnej oblasti, Jaurová odmieta tie od SNS

Bratislava 2. júna (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) trvá na potrebe zmien zákonov v legislatívnej oblasti. Naznačil aj zmeny v súvislosti s právom na ochranu osobnosti pri politikoch. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR za PS Zora Jaurová odmieta novely predložené poslancami za SNS. Zavedenie práva na opravu pre politikov je podľa nej už nad rámec tohto práva. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



Zákony z dielne SNS majú podľa Tarabu za cieľ, aby sa kritika v médiách písala na základe faktov. Odmieta, aby sa bez dôkazov niekto označoval verejne za korupčníka, zlodeja a podobne. Tvrdí, že opravy alebo uvedenia informácií na pravú mieru v médiách sa politik domôže ťažko. Odmieta zverejňovania napríklad zoznamov ľudí, ktorí by mali byť platení Ruskou federáciou. Pýta sa na základe akých faktov a účelu sa vytvárajú. Chce, aby sa politici mohli domôcť práva bez reakcie, že verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru kritiky. Na to má nadväzovať vládny zákon týkajúci sa práva na ochranu osobnosti, o ktorom mal hovoriť aj na koaličnej rade.



Na otázku, či návrh na spoplatnenie infožiadosti nenarazí na Ústavný súd SR reagoval Taraba tým, že žiadne právo nikomu neberú a nič neutajujú. Argumentuje, že úradníci sú často šikanovaní aj nezmyselnými podaniami žiadostí a nevidí nič zlé na spoplatnení služby napríklad piatimi eurami. Poukázal na nedostatočné kapacity úradov a chýbajúce finančné zdroje.



Jaurová skonštatovala, že politici nemajú mať právo opravovať, čo novinári píšu, ale majú právo sa k tomu vyjadriť. To už však podľa nej v zákone je zahrnuté v práve na vyjadrenie. Súčasná právna úprava sa jej zdá byť dostatočná. SNS podľa nej chce zaviesť právo na opravu špecificky pre verejných činiteľov, čo sa jej už zdá byť nad rámec tohto práva.



Čo sa týka aktuálnej situácie v spoločnosti, hovorí o potrebe zmieru. Zdôraznila, že práve politici musia zmeniť správanie, vážiť slová a prejavy emócií. "Toto za nás neurobia novinári, médiá ani mimovládky," podotkla. Diskusia o vyváženosti médií podľa nej súvisí aj s objektivitou a nesúhlasí, aby sa "čokoľvek vyvažovalo čímkoľvek". "Nemôžeme pravdu vyvažovať lžou," podčiarkla. Poukázala na úlohu médií chrániť demokraciu a klásť aj kritické otázky. Súhlasí, že v minulosti sa neukázala ako dobrá metóda nedať niektorým názorom priestor. Prípadného okrúhleho stola s odborníkmi k mediálnym zmenám by sa zúčastnila. Podčiarkla potrebu hľadania kompromisov.



Taraba podotkol, že "okrúhly stôl sa volá parlament", kde politici diskutujú, predkladajú zákony a rokujú o nich. Nerozumie, kde vznikla myšlienka po atentáte, že sa musia politici stretnúť za jedným stolom, aby sa na niečom dohodli. Čo sa týka diskusie o mediálnom priestore, podľa vlastných slov diskutovať vie. Okrúhlym stolom sa nebráni, no ich význam považuje za minimálny.