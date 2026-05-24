Taraba tvrdí, že SNS a PS sa dohodli na odvolaní, Stohlová to odmietla
Stohlová vyčíta ministrovi, že za rok a pol nebol schopný dokončiť návrh zonácií národných parkov podľa kritérií, ktoré si sám stanovil pri revízii plánu obnovy.
Autor TASR
Bratislava 24. mája (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa nechystá skončiť vo svojej funkcii. Hovorí o dohode medzi SNS a PS, ktorých poslanci by ho mohli spoločne v parlamente odvolať. Ak by k tomu došlo, očakáva reakciu viacerých poslancov. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Podpredsedníčka PS a poslankyňa Tamara Stohlová poprela existenciu takejto dohody. Nevylučuje iniciovanie odvolávania Tarabu v parlamente. Taraba zároveň tvrdí, že šéf SNS Andrej Danko ponúkol funkciu ministra životného prostredia štátnemu tajomníkovi rezortu Filipovi Kuffovi.
„Vymeniť ma môžu, to je ich právo, ale ja neabdikujem,“ vyhlásil Taraba. Nerozumie tomu, že ešte pred mesiacom ho Danko nazval dobrým ministrom a manažérom. Zdôraznil, že nie je členom SNS, pretože ho do strany neprijali. Minister tvrdí, že Danko má „úplne všetky“ informácie o riadení rezortu a nevie nájsť dôvod na jeho koniec vo vláde. Taraba je podľa svojich slov autonómny minister, čo znamená, že rešpektuje zákony.
Stohlová odmietla dohodu na tom, že by PS podalo návrh na odvolanie Tarabu, ktorý podporia poslanci SNS za to, že sa prekryje kauza matky šéfa PS Michala Šimečku. „Ak má nastať to, čo sa avizuje, že sa kresťansko-národná strana ide spojiť so stranou propagujúcou homosexuálne manželstvá, aby robila poriadky v našej vláde, na túto skutočnosť bude reagovať podľa môjho odhadu nie jeden poslanec,“ zdôraznil Taraba.
Minister sa podľa Stohlovej pri zonáciách národných parkov vyhovára na podriadených ľudí. „Na debakel zo zonáciami upozornila aj SNS,“ dodala. Taraba reagoval, že nedáva ruky preč od svojich podriadených ľudí, naopak, hlási sa k ich práci. So štátnymi tajomníkmi Filipom Kuffom a Štefanom Kuffom nemá minister podľa svojich slov spor. Vysvetlil, že Štefanovi Kuffovi len odmietol vymenovať syna za šéfa Tatranského národného parku. Za Filipom Kuffom podľa neho prišiel Danko s ponukou, že po prípadnej rekonštrukcii vlády by mohol byť šéfom envirorezortu, ak povie, že „Taraba je zlý“.
Stohlová vyčíta ministrovi, že za rok a pol nebol schopný dokončiť návrh zonácií národných parkov podľa kritérií, ktoré si sám stanovil pri revízii plánu obnovy. Slovensko podľa Tarabu splnilo všetky kritériá. Poslankyňa tiež kritizuje, že predloženie zonácií sa stále odkladá. Minister tvrdí, že pri zonáciách bojuje proti systému. Stohlová vyhlásila, že jeho návrh zonácií nie je upratovanie vo výnimkách, ale dobrovoľné vzdávanie sa kontroly štátu. „Zonácia má prvú povinnosť, skonštatovať, čo je na území. Úlohou zonácie je pripraviť lokality, kde sa nachádza potenciálny rozvoj,“ dodal.
„Pokiaľ ide o prorastové opatrenia, veľmi oceňujem, že sa konečne komunikuje s podnikateľskými zväzmi, ktoré spísali desiatky rôznych požiadaviek, ktoré by zlepšili na Slovensku podnikateľské prostredie,“ povedal Taraba, ktorý je zároveň podpredsedom vlády. Poslankyňa vyčíta vláde, že slovenská ekonomika sa zastavila a nie je to spôsobené externými faktormi. Slovensko má podľa Tarabu o dve percentá nižší rast HDP, pretože pravidlá pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) sú nastavené rigorózne, „že jeden a pol roka trvá priemerné posudzovanie veľkých projektov, aby sa mohlo začať s ich výstavbou“. Stohlová doplnila, že minister využíva ÚVO ako výhovorku už dlho.
