Taraba v Azerbajdžane rokoval s gruzínskym premiérom Kobachidzem
Rokovania sa podľa gruzínskej vlády sústredili na pozitívnu dynamiku bilaterálnych vzťahov a perspektívy prehĺbenia spolupráce v rôznych sektoroch.
Autor TASR
Baku 18. mája (TASR) - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa v pondelok v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra (WUF13) stretol s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem. TASR o tom informuje podľa správy gruzínskej televízie 1TV.
Rokovania sa podľa gruzínskej vlády sústredili „na pozitívnu dynamiku bilaterálnych vzťahov a perspektívy prehĺbenia spolupráce v rôznych sektoroch“. Kobakhidze „zdôraznil dôležitosť ochrany národných záujmov a udržiavania vzťahov založených na vzájomnej úcte“. Zároveň poďakoval slovenskej strane za jej podporu Gruzínska.
