Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Slovensko

Taraba v Azerbajdžane rokoval s gruzínskym premiérom Kobachidzem

.
Na snímke podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Foto: TASR - Martin Baumann

Rokovania sa podľa gruzínskej vlády sústredili na pozitívnu dynamiku bilaterálnych vzťahov a perspektívy prehĺbenia spolupráce v rôznych sektoroch.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Baku 18. mája (TASR) - Podpredseda vlády SR a minister životného prostredia Tomáš Taraba sa v pondelok v azerbajdžanskom Baku pri príležitosti Svetového mestského fóra (WUF13) stretol s gruzínskym premiérom Iraklim Kobachidzem. TASR o tom informuje podľa správy gruzínskej televízie 1TV.

Rokovania sa podľa gruzínskej vlády sústredili „na pozitívnu dynamiku bilaterálnych vzťahov a perspektívy prehĺbenia spolupráce v rôznych sektoroch“. Kobakhidze „zdôraznil dôležitosť ochrany národných záujmov a udržiavania vzťahov založených na vzájomnej úcte“. Zároveň poďakoval slovenskej strane za jej podporu Gruzínska.
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení