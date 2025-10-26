< sekcia Slovensko
Taraba v Prahe rokoval s Babišom
Vicepremiér Taraba s Babišom zároveň odmietajú progresívnu politiku zaťažovania domácností a dopravy novými envirodaňami v podobe emisných kvót ETS 2.
Autor TASR
Praha 26. októbra (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba absolvoval pracovné rokovanie s predsedom českého hnutia ANO Andrejom Babišom, ktoré vyhralo októbrové parlamentné voľby v Českej republike. Šéf slovenského envirorezortu zagratuloval Andrejovi Babišovi k veľkolepému víťazstvu vo voľbách a zároveň prediskutovali spoločnú agendu, ktorá naliehavo stojí pred oboma štátmi.
Podľa vicepremiéra Tomáša Tarabu Slovensko a Česká republika obnovia vzájomné konzultácie, a to nielen preto, že si to úroveň slovensko-českých vzťahov zaslúžii, ale je to potrebné pre riešenie naliehavých tém, ktoré stoja pred oboma štátmi.
„Ako podpredseda vlády zodpovedný za agendu životného prostredia môžem konštatovať, že s pánom Babišom máme rovnaký pohľad na zásadne odmietavý postoj k sprísňovaniu emisných noriem pre priemysel, pričom vysoké ceny energií a emisných povoleniek spôsobujú stratu konkurencieschopnosti priemyslu, ktorý je tak v Česku ako aj na Slovensku dominantým prvkom tvorby HDP a zamestnanosti,” podčiarkol Taraba.
Vicepremiér Taraba s Babišom zároveň odmietajú progresívnu politiku zaťažovania domácností a dopravy novými envirodaňami v podobe emisných kvót ETS 2. „V tejto agende budeme odborne a politicky úzko kooperovať naše pozície. Našou prioritou je obnoviť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, ktorú považujeme za najlepšiu odpoveď pre posilnenie hlasu krajín strednej Európy v EÚ,” uzavrel Taraba.
TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.
UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.
Podľa vicepremiéra Tomáša Tarabu Slovensko a Česká republika obnovia vzájomné konzultácie, a to nielen preto, že si to úroveň slovensko-českých vzťahov zaslúžii, ale je to potrebné pre riešenie naliehavých tém, ktoré stoja pred oboma štátmi.
„Ako podpredseda vlády zodpovedný za agendu životného prostredia môžem konštatovať, že s pánom Babišom máme rovnaký pohľad na zásadne odmietavý postoj k sprísňovaniu emisných noriem pre priemysel, pričom vysoké ceny energií a emisných povoleniek spôsobujú stratu konkurencieschopnosti priemyslu, ktorý je tak v Česku ako aj na Slovensku dominantým prvkom tvorby HDP a zamestnanosti,” podčiarkol Taraba.
Vicepremiér Taraba s Babišom zároveň odmietajú progresívnu politiku zaťažovania domácností a dopravy novými envirodaňami v podobe emisných kvót ETS 2. „V tejto agende budeme odborne a politicky úzko kooperovať naše pozície. Našou prioritou je obnoviť spoluprácu Vyšehradskej štvorky, ktorú považujeme za najlepšiu odpoveď pre posilnenie hlasu krajín strednej Európy v EÚ,” uzavrel Taraba.
TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.
UPOZORNENIE: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.