Taraba v Ženeve podpísal dohodu o zriadení centra OSN na Slovensku

Ženeva 16. júna (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v Ženeve podpísal so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN a výkonnou riaditeľkou programu OSN pre ľudské sídla Anacláudiou Rossbachovou dohodu o zriadení regionálneho zastúpenia OSN pre agendu udržateľného rozvoja miest na Slovensku. TASR o tom v pondelok informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia SR.



Centrum UN-Habitat na Slovensku bude podľa vyhlásenia zabezpečovať regionálnu koordináciu v Európe, spolupracovať s OSN vo Viedni, Európskou úniou, jej členskými štátmi a ďalšími európskymi partnermi. Kandidatúru na získanie úradu OSN na Slovensku ohlásil šéf envirorezortu koncom minulého roka počas Svetového mestského fóra v Káhire.



„Sme vnímaní ako štát, ktorý ma obrovský potenciál pre zdieľanie našich skúseností v oblasti vodného manažmentu, budovania infraštruktúry a udržateľného rozvoja miest. Rovnako to je prejav dôvery, že zvládneme koordináciu politiky založenej na dialógu a rešpekte, ktorá sa týka viac ako polovice ľudskej populácie žijúcej v mestách,“ povedal Taraba.



Zriadenie regionálneho centra OSN podľa jeho slov predstavuje príležitosť pre slovenských odborníkov a akademickú obec, ako aj vedecké inštitúcie, a súčasne znamená podporu a možnosť spolupráce so slovenskými univerzitami a aj významné možnosti pre podnikateľské prostredie.



Slovensko sa týmto spôsobom podľa vyhlásenia envirorezortu dostáva do popredia jednej z najvýznamnejších politík OSN, čo vytvára jedinečnú príležitosť nielen pre jeho zviditeľnenie.