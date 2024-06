Taraba vedie pre plán obnovy rokovania s eurokomisiou

Bratislava 17. júna (TASR) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) vedie v súvislosti s plánom obnovy konštruktívne rokovania s Európskou komisiou. Zároveň intenzívne komunikuje s podpredsedom vlády SR pre eurofondy a plán obnovy Petrom Kmecom (Hlas-SD) a hľadá riešenia, ako zmysluplne využiť tieto peniaze. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie envirorezortu. Reagoval tak na Klimatickú koalíciu, ktorá kritizuje ministerstvo, že je v hodnotení plánu obnovy najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh.



"Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR urobí všetko pre to, aby tieto peniaze neprepadli, ale boli použité na dekarbonizačné či iné zmysluplné environmentálne projekty," deklarovalo. Taraba tvrdí, že niektoré projekty dokončia, aby zachránili financie pred ich prepadnutím. "Tam, kde je to možné, vstupujeme do rokovaní a podporujeme zmysluplné projekty, ktoré napríklad pomôžu Slovensku pripraviť sa na veľké vody či manažment priehrad," podotkol.



Slovensko tiež podľa MŽP potrebuje naštartovať hospodársky rozvoj, ktorý bude rešpektovať európsku envirolegislatívu. Taraba však odmieta uplatňovanie prísnejších pravidiel, ako vyžaduje legislatíva Európskej únie, tzv. goldplating, ktorý sa v súčasnosti deje aj v procesoch posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). "Navrhovaná zmena EIA má za cieľ vrátiť Slovensko medzi civilizované štáty, kde každý, kto požiada o povolenie, vie, čo sa od neho požaduje a v akom horizonte povolenie získa," povedal minister.



Zároveň poukazuje na to, že pôvodný zákon o krajinnom plánovaní dala do plánu obnovy predchádzajúca vláda. Je podľa neho výmyslom a diktátom, čo môžu či nemôžu samosprávy robiť na svojom území. "Zákon sme preto upravili tak, aby boli splnené podmienky a nebol prekážkou na vyplatenie peňazí z plánu obnovy," povedal Taraba.



Klimatická koalícia v pondelok upozornila, že MŽP bolo vo februárovom aj májovom vládnom hodnotení plánu obnovy najhoršou inštitúciou v počte nesplnených a omeškaných úloh. Vyzvala ministra, aby začal skutočne pracovať na jeho plnení. Slovensko podľa koalície pol roka čaká na schválenie miliardy eur vo štvrtej platbe plánu obnovy.