Taraba: Vodu treba chrániť a využívať ju hospodárne a zmysluplne

Bratislava 22. marca (TASR) - Vodu treba chrániť a využívať ju hospodárne a zmysluplne. Je tiež dôležité podporovať všetky aktivity aj symboly, ktoré posilnia uvedomenie si toho, že voda je pre ľudstvo nenahraditeľná a rovnako prírodné zdroje na planéte sú obmedzené a postupne sa míňajú. Pri príležitosti Hodiny Zeme a Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



"V oblasti ochrany vôd podporujeme investície v stovkách miliónov eur do odkanalizovania samospráv a lepšej ochrany vôd, no rovnako upozorňujeme aj na to, že ak chceme zvyšovať blahobyt našich regiónov, potrebujeme kvalitné projekty na výrobu extrémne výhodnej aj čistej energie," povedal Taraba.



Ministerstvo životného prostredia poukázalo na to, že klimatická zmena ovplyvňuje aj vodný režim na Slovensku. Čoraz častejšie sa vyskytujúce dlhodobé obdobia bez zrážok striedané s výskytom krátkych období extrémnych zrážok majú za následok kolísanie prietokov vo vodných tokoch, ako aj stratu prirodzeného prepojenia hladín povrchových vôd s hladinami podzemných vôd. "V podmienkach Slovenska je preto dôležité zachrániť aj to, čo sa na Slovensku budovalo desiatky rokov a čo prinášalo hospodársky, ekonomický, sociálny aj environmentálny význam," podotkol Taraba.



Envirorezort sa podľa vlastných slov sústredí na ochranu existujúcich vodných zdrojov, odkanalizovanie miest a obcí, za dôležité považuje zabezpečovať dostatok kvalitnej vody pre ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska a zabezpečiť spoľahlivú prevádzku vodných diel, ktoré zlepšujú prietoky vo vodných tokoch v období jej nedostatku.



Organizácie ministerstva pripravujú pri príležitosti Svetového dňa vody sériu podujatí, ktoré sú zamerané na čistenie vodných tokov, bezplatnú analýzu vzoriek vody v mobilných laboratóriách, ale tiež zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany vôd. Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) organizuje čistenie vodných tokov a vodných stavieb vo vyše 20 lokalitách po celom Slovensku. Vodohospodári pripravili pre verejnosť aj bezplatnú analýzu vzoriek vody. Pojazdné laboratóriá budú pre verejnosť k dispozícii od 8.00 do 13.00 h v Bratislave, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Košiciach.



Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) pripravil na sobotu podujatie Krv nie je voda, v rámci ktorého môžu vopred zaregistrovaní účastníci darovať krv v priestoroch podniku na Karloveskej ulici v Bratislave. Zároveň sa v sobotu od 9.00 do 12.30 h uskutoční v infocentre Vodného diela Gabčíkovo exkurzia a odborný výklad o dôležitosti ochrany vôd a vodných stavieb. Podujatie je určené pre vopred ohlásených žiakov základných škôl, dodal rezort.



Organizácia Spojených národov určila za tohtoročnú tému Svetového dňa vody ochranu ľadovcov. Tie sa v súčasnosti topia rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Toky roztopenej vody ovplyvňujú miliardy ľudí a spôsobujú extrémne zmeny - záplavy, suchá a stúpanie hladiny morí, tvrdí ministerstvo. Zachrániť ľadovce je podľa Tarabu ušľachtilá myšlienka.