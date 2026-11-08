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Taraba:Za dianie na rezorte životného prostredia je zodpovedný premiér
Exminister tiež reagoval na obvinenia štátneho tajomníka Kuffu z nezverejňovania niektorých faktúr.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Za všetko dianie na ministerstve životného prostredia (MŽP) je zodpovedný predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD), keďže je riadením rezortu poverený. Splnomocnenie pre štátneho tajomníka Filipa Kuffu ho neoprávňuje na odvolanie riaditeľov rezortných organizácií, ktorí sa už začínajú brániť súdnou cestou. V relácii televízie Joj 24 Politika 24 to uviedol bývalý šéf envirorezortu a nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba. Vyhlásil tiež, že sa mu nemenovaná osoba z koalície vyhrážala diskreditáciou.
„Robert Fico je zodpovedný za všetko, čo sa na ministerstve deje vrátane útokov na moju osobu, pretože formálne je on ministrom,“ uviedol Taraba. Dodal tiež, že sa s premiérom o stave envirorezortu nerozprával, odkedy mu ministerstvo odovzdal. Nevidí dôvod, prečo by to mal robiť. Vyhlásil, že nie je už súčasťou koalície, odkedy ho parlament z postu ministra odvolal. Necíti sa byť ani súčasťou opozície. V rezorte životného prostredia podľa neho pre súčasné riadenie hrozí prepadnutie financií.
Poslanec Taraba v televízii okrem toho informoval, že on a s ním spolupracujúci poslanci Roman Malatinec a Peter Slyško (obaja nezaradení) by v aktuálnej podobe nepodporili legislatívne zmeny súvisiace so spolupracujúcimi obvinenými, často prezývanými „kajúcnici“. Novela trestného poriadku je aktuálne zaradená v programe schôdze pléna parlamentu.
Otázna podpora troch poslancov zoskupenia je aj pri novele volebného zákona, ktorá by mohla zakázať voľbu poštou zo zahraničia. Bývalému ministrovi totiž prekáža pozmeňujúci návrh koaličnej SNS, ktorým chce strana zmeniť počet prednostných hlasov, takzvaných krúžkov, ktoré voliči v parlamentných voľbách odovzdávajú. „Určite nepodporíme nikdy znižovanie počtu krúžkov,“ vyhlásil. Chcel by zároveň, aby v zahraničí po prípadnom zrušení voľby poštou vzniklo dostatok volebných miestností vo veľkých mestách. Naznačil, že by považoval za problém, aby sa slovenský občan musel za voľbami presúvať napríklad cez celé Spojené štáty americké.
Taraba okrem toho vyhlásil, že považuje za vhodné zlúčiť niekoľko ministerstiev. Konkrétne hovoril o ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré by mohlo prejsť pod MŽP či iný rezort. Zlúčiť podľa neho treba aj rezort športu s ministerstvom kultúry. Dodal, že otázne je, čo by bolo treba urobiť s ministerstvom hospodárstva, ktoré podľa neho má stále menej agendy.
Priblížil aj to, že pre vznik jeho novej politickej strany je už vyzbieraných viac ako 8000 podpisov. Plánuje tiež predstaviť nových spolupracovníkov zoskupenia v samosprávach. Po prípadnom úspechu v parlamentných voľbách by mal záujem o rezorty financií či hospodárstva.
Exminister tiež reagoval na obvinenia štátneho tajomníka Kuffu z nezverejňovania niektorých faktúr. O takomto prípade podľa svojich slov nič nevie a dodal, že minister faktúry nezverejňuje, je za to zodpovedné účtovníctvo rezortu.
„Robert Fico je zodpovedný za všetko, čo sa na ministerstve deje vrátane útokov na moju osobu, pretože formálne je on ministrom,“ uviedol Taraba. Dodal tiež, že sa s premiérom o stave envirorezortu nerozprával, odkedy mu ministerstvo odovzdal. Nevidí dôvod, prečo by to mal robiť. Vyhlásil, že nie je už súčasťou koalície, odkedy ho parlament z postu ministra odvolal. Necíti sa byť ani súčasťou opozície. V rezorte životného prostredia podľa neho pre súčasné riadenie hrozí prepadnutie financií.
Poslanec Taraba v televízii okrem toho informoval, že on a s ním spolupracujúci poslanci Roman Malatinec a Peter Slyško (obaja nezaradení) by v aktuálnej podobe nepodporili legislatívne zmeny súvisiace so spolupracujúcimi obvinenými, často prezývanými „kajúcnici“. Novela trestného poriadku je aktuálne zaradená v programe schôdze pléna parlamentu.
Otázna podpora troch poslancov zoskupenia je aj pri novele volebného zákona, ktorá by mohla zakázať voľbu poštou zo zahraničia. Bývalému ministrovi totiž prekáža pozmeňujúci návrh koaličnej SNS, ktorým chce strana zmeniť počet prednostných hlasov, takzvaných krúžkov, ktoré voliči v parlamentných voľbách odovzdávajú. „Určite nepodporíme nikdy znižovanie počtu krúžkov,“ vyhlásil. Chcel by zároveň, aby v zahraničí po prípadnom zrušení voľby poštou vzniklo dostatok volebných miestností vo veľkých mestách. Naznačil, že by považoval za problém, aby sa slovenský občan musel za voľbami presúvať napríklad cez celé Spojené štáty americké.
Taraba okrem toho vyhlásil, že považuje za vhodné zlúčiť niekoľko ministerstiev. Konkrétne hovoril o ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ktoré by mohlo prejsť pod MŽP či iný rezort. Zlúčiť podľa neho treba aj rezort športu s ministerstvom kultúry. Dodal, že otázne je, čo by bolo treba urobiť s ministerstvom hospodárstva, ktoré podľa neho má stále menej agendy.
Priblížil aj to, že pre vznik jeho novej politickej strany je už vyzbieraných viac ako 8000 podpisov. Plánuje tiež predstaviť nových spolupracovníkov zoskupenia v samosprávach. Po prípadnom úspechu v parlamentných voľbách by mal záujem o rezorty financií či hospodárstva.
Exminister tiež reagoval na obvinenia štátneho tajomníka Kuffu z nezverejňovania niektorých faktúr. O takomto prípade podľa svojich slov nič nevie a dodal, že minister faktúry nezverejňuje, je za to zodpovedné účtovníctvo rezortu.