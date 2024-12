Taraba: Žaloba od EK je odrazom nekompetentnosti predošlých ministrov

Bratislava 16. decembra (TASR) - Žaloba podaná Európskou komisiou (EK) na Súdny dvor Európskej únie (EÚ) je len odrazom nekompetentnosti predošlých ministrov životného prostredia, ktorí spôsobili, že Slovensko nemá dobudovanú kanalizačnú sústavu ani desať rokov po termíne, ktorý malo na jej dobudovanie. Uviedol to šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v reakcii na decembrový balík rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ, ktorý v pondelok predložila EK. V jednom prípade, týkajúcom sa oblasti životného prostredia, EK zažalovala Slovensko na Súdnom dvore EÚ za nedostatočné čistenie komunálnych odpadových vôd.



"Som veľmi rád, že pod mojím vedením sa envirorezort stal lídrom v čerpaní eurofondov, a na tento účel a iba počas tohto roka sme zakontrahovali projekty za 600 miliónov eur. Z Environmentálneho fondu sme podporili obce ďalšími viac ako 100 miliónmi eur. Je to presný opak konania predošlých vedení envirorezortu, pre ktoré sme prišli o 430 miliónov eur z eurofondov," deklaroval Taraba.



Slovensko si podľa eurokomisie neplní v plnej miere povinnosti týkajúce sa zberu a čistenia odpadových vôd stanovené v smernici z roku 1991. Smernica vyžaduje, aby sa komunálne odpadové vody zbierali a čistili pred vypustením do prírody. Mestá a mestské aglomerácie musia zaviesť potrebnú infraštruktúru na zber a čistenie komunálnych odpadových vôd.



Komisia zaslala Slovensku formálnu výzvu vo februári 2017, po ktorej nasledovalo odôvodnené stanovisko v novembri 2019. Napriek určitému pokroku slovenské orgány zatiaľ sťažnosti v plnej miere nevyriešili, a preto EK podala prípad na Súdny dvor EÚ.