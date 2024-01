Taraba: Zelená transformácia má EÚ ekonomicky posilniť, nie ju zničiť

Brusel 15. januára (TASR) - Pripravenosť Európy na klimatické riziká, nový klimatický cieľ do roku 2040, ale aj spravodlivý prechod k odolnej spoločnosti a konkurencieschopnému obehovému hospodárstvu sú hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady EÚ pre životné prostredie v Bruseli. Uviedol to v pondelok minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (SNS), informuje spravodajca TASR.



Dvojdňové rokovania enviroministrov pripravilo belgické predsedníctvo v Rade EÚ a vedie ich federálny minister pre klimatický prechod, životné prostredie a energetiku Alain Maron.



Taraba naznačil, že najväčšia výzva nielen pre Slovensko, ale pre celu EÚ, je zvyšovať spoločenskú a hospodársku odolnosť voči klimatickým rizikám a súčasne zachovať konkurencieschopnosť Európy.



"Adaptácia na zmenu klímy je dôležitou politickou témou, stojí nás obrovské finančné zdroje. Preto musíme zelenú transformáciu robiť zmysluplne, efektívne a realizovať ju tempom a v rozsahu, ktorý nezničí našu konkurencieschopnosť, neohrozí pracovné miesta a nedá výhodu štátom, ktoré ťažia z toho, že životné prostredie nechránia," vysvetlil minister.



Podľa jeho slov zelená transformácia má pomôcť Európe stať sa energeticky nezávislou, nemá však podliehať slepému aktivizmu a ideológii, ktorá bude odtrhnutá od reality.



Na rokovaniach sa nastolila aj otázka nového klimatického cieľa do roku 2040. Taraba zdôraznil, že ak sa k iniciatívam EÚ nepridajú ostatní globálni znečisťovatelia, sprísňovanie cieľov nedosiahne očakávaný výsledok.



Belgické predsedníctvo chce klásť dôraz na myšlienku ako môže obehové hospodárstvo prispieť ku klimatickej neutralite, obnove biodiverzity a nulovému znečisteniu. Nárast obehovosti v európskom hospodárstve je pomalý (v roku 2022 dosiahol 11,5 percenta) a za posledných päť rokov stagnuje.



Ministri životného prostredia sa venovali aj otázke spravodlivej transformácie. Taraba odkázal na prieskumy, podľa ktorých si väčšina európskej verejnosti myslí, že udržateľná energia, produkty a služby nebudú do roku 2050 dostupné pre každého vrátane ľudí s nižšími príjmami.



"Slovensko podporuje strategickú nezávislosť EÚ či zvyšovanie energetickej bezpečnosti. Transformácia však musí byť predovšetkým ekonomicky a spoločensky udržateľná a nemôže ohroziť sociálne štandardy občanov EÚ. Výsledkom tejto politiky nemôže byť, že nemalá časť obyvateľov si nebude môcť dovoliť svoj pôvodný životný štandard," odkázal Taraba.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)