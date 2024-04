Taraba: Audit zistil v prípade dotácie pre firmu S. Vlčana nedostatky

Bratislava 15. apríla (TASR) - Vládny audit zistil v prípade udelenia dotácie od envirorezortu pre firmu exministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana päť nedostatkov. Informoval o tom v pondelok minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Zistenia postúpi Národnej kriminálnej agentúre.



"Celkovo boli identifikované štyri nedostatky s vysokou závažnosťou a jeden nedostatok so strednou závažnosťou. Všetky výdavky projektu považuje audítorská skupina za neoprávnené," priblížil Taraba výsledky auditu. Dve podmienky na vyplatenie príspevku podľa ministra neboli splnené. Verí, že to bude mať konkrétnu trestnoprávnu dohru.



Rodinná spoločnosť Reko Recycling bývalého ministra Vlčana mala získať štátnu dotáciu od envirorezortu. Zo strany spoločnosti ani zo svojej strany nevidel žiadne porušenia. Vtedajší minister životného prostredia Ján Budaj a premiér Eduard Heger (obaja Demokrati) nariadili kontroly, ktoré mali preveriť, či bola dotácia udelená v súlade so zákonom. Aktuálny minister životného prostredia rozhodol o nevyplatení dotácie.