Taraba:Envirorezort stále pracuje na návrhu novely zákona o zálohovaní

Bratislava 3. decembra (TASR) - Envirorezort stále pracuje na návrhu novely zákona o zálohovaní. Mal by byť hotový v tomto roku. V rozhovore pre TASR to uviedol šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS). Štát podľa neho nemá prehľad o tom, čo sa v zálohovom systéme deje a preto chce ministerstvo jedného predstaviteľa vo vedení Správcu zálohového systému. Rezort nemá žiadny záujem o rozbitie zálohového systému.



Ministerstvo životného prostredia zrealizovalo viac stretnutí so Správcom zálohového systému. "O novelizácii zákona rokujeme. Cieľom týchto rokovaní je zohľadniť pozitívny vývoj systému zálohovania a zároveň zabezpečiť férové podmienky pre všetky subjekty pôsobiace na tomto trhu," povedal Taraba.



Kritizuje, že spoločnosť má monopol na označovanie plastových nápojových fliaš písmenom Z. "Bez toho Z-tka vy nič neviete zrecyklovať a nič dostať na trh. (...) Firma dostala monopol na určenie toho, kto sa môže na trhu SR uplatniť," poznamenal.



Štát má preto podľa ministra povinnosť garantovať všetkým účastníkom na trhu, aj malým predajcom a výrobcom, že správca nebude zneužívať svoje postavenie. Tvrdí, že systém sa dá vylepšiť a najmä sa dá garantovať, aby bol férový voči všetkým účastníkom trhu.