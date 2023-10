Taraba:Ochranu života vníma SNS ako zásadnú tému pre vstup do koalície

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ochrana života, zonácia národných parkov či debyrokratizácia podnikateľského prostredia na Slovensku sú témy, ktoré sú pre SNS zásadné pre vstup do prípadnej koalície so Smerom-SD a Hlasom-SD. V štvrtkovej relácii TV Joj Na hrane to uviedol Tomáš Taraba, ktorý kandidoval za SNS. Garantuje, že strana je jednotná a verí, že jej predsedovi Andrejovi Dankovi sa podarí do budúceho programového vyhlásenia vlády pretaviť základné body ich predvolebného programu.



"V opačnom prípade by sme mali problém vôbec takú vládu podporiť, ak by sme tam nemali základné body, na základe, ktorých sme dostali SNS do parlamentu," povedal s tým, že považuje za dôležité vidieť aj detailný časový harmonogram plnenia jednotlivých bodov. Pre SNS je tiež podľa neho dôležité, aby vláda riadila Slovensko transparentne a posúvala ho vpred. "Ak vláda bude robiť, čo sme ľuďom sľúbili bude mať na 100 percent našu štvorročnú podporu," vyhlásil Taraba.



Nemyslí si, že existuje lepšia možnosť koalície ako Smer-SD, Hlas-SD a SNS. Alternatíva koalície s Progresívnym Slovenskom je podľa neho neudržateľná. Štrnásťdňovú lehotu na zostavenie vlády považuje za dosť krátku. Verí, že k základným rámcom dôjde čo najskôr. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová si myslí, že iné alternatívy koalície ako Smer-SD, Hlas-SD a SNS sú absolútne nepravdepodobné. "Na konci dňa uvidíme, že Peter Pellegrini pôjde tam odkiaľ vzišiel," poznamenala.



Dotkli sa aj otázok prípadných zmien vo vedení policajného prezídia či ďalšieho fungovania Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Súčasný policajný prezident Štefan Hamran je podľa Tarabu politický funkcionár na čele polície, ktorému nemá nikto dôvod dôverovať. "Nech pôjde o akúkoľvek vládu, pozícia Hamrana je neudržateľná," skonštatoval. Ak dôjde k personálnym zmenám na ÚŠP alebo k jeho zrušeniu Remišová si myslí, že rozbehnuté kauzy, týkajúce sa Smeru-SD alebo Hlasu-SD budú pozastavené alebo stopnuté. Taraba skonštatoval, že v súvislosti s ÚŠP bude treba preveriť viaceré záležitosti. Nemá informáciu, že by sa diskutovalo o jeho začlenení pod Generálnu prokuratúru SR.



Remišová reagovala aj na svoje mediálne vyjadrenie k referendu o predčasných voľbách. V takomto riešení nevidí zmysel, ak by referendum nemalo byť platné. "Ak vláda bude zle vládnuť a budú obrovské korupčné kauzy ako boli v minulosti a občania si povedia, že majú toho dosť, potom to má význam. Ale nie vtedy, ak by sa malo robiť neplatné referendum," vysvetlila.