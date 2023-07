TASR a ČTK spoločne vystavujú práce svojich skúsených fotografov

Hodonín 14. júla (TASR) - Tlačová agentúra SR (TASR) a Česká tlačová kancelária (ČTK) spoločne v juhomoravskom Hodoníne vystavujú práce svojich skúsených fotografov Michala Svítoka a Václava Šálka. Výstava "Z obou břehů Moravy aneb ČTK a TASR ve fotografii" zahŕňa fotografie zo športu, kultúry, politiky či bežného spravodajského diania, informuje spravodajkyňa TASR.



Obaja fotografi mali nedávno svoje jubilejné výstavy. Rozhodli sa spojiť ich do jednej a opäť tak prepojiť dve časti kedysi jednej spravodajskej agentúry. Podľa generálneho riaditeľa TASR Vladimíra Puchalu to dokumentuje dobré kolegiálne vzťahy.



"Agentúrny fotograf musí byť v prvom rade vždy tam, kde sa niečo deje. V TASR vysielame redakčné tímy na zahraničné cesty a usilujeme sa zhromažďovať kvalitné informácie pre súčasnosť, i pre archív, pretože len z dnešného vzniká večné," povedal Puchala. Zdôraznil pritom, že vďaka kvalitným archívom mohla vzniknúť aj táto výstava.



Svítok je podľa slov Puchalu skúseným fotografom, ktorý zaznamenáva významné politické udalosti či vrcholové športové podujatia po celom svete. "Je pre nás cťou pripomenúť si niektoré okamihy práve v Hodoníne," dodal šéf TASR.



"Na výstave mám veľa športových fotografií napríklad z olympiády v Riu De Janeiro a Soči. Sú tam aj fotografie zo smutnejších či veselších udalostí z domova či sveta," priblížil fotograf TASR, ktorý v agentúre zároveň šéfuje obrazovej redakcii.



Ostrieľaný je aj fotoreportér ČTK Václav Šálek, ktorý pre českú agentúru fotí od roku 2002. "Okrem toho, že výborne fotí, má obrovské nasadenie, je mimoriadne ochotný vyraziť kedykoľvek kamkoľvek," povedala o ňom šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková. Šálek má podľa nej vo fotobanke ČTK viac než 72.000 snímok.



Snímky zachytávajúce výnimočné udalosti aj bežné spravodajské dianie objektívmi Svítoka a Šálka si ľudia môžu prezrieť vo výstavnej sále Mestskej knižnice v Hodoníne do 27. júla.