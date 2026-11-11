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Streda 11. november 2026Meniny má Martin a Maroš
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TASR bude pokrývať cestu premiéra do Írska

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Na snímke mikrofón TASR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Spravodajca Martin Žigo prinesie z Dublinu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Dublin/Bratislava 11. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica do Írska. Premiér sa vo štvrtok v Dubline zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) a v piatok na neformálnom summite lídrov členských krajín Európskej únie.

Spravodajca Martin Žigo prinesie z Dublinu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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