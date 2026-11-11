< sekcia Slovensko
TASR bude pokrývať cestu premiéra do Írska
Spravodajca Martin Žigo prinesie z Dublinu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Dublin/Bratislava 11. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica do Írska. Premiér sa vo štvrtok v Dubline zúčastní na zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) a v piatok na neformálnom summite lídrov členských krajín Európskej únie.
Spravodajca Martin Žigo prinesie z Dublinu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Spravodajca Martin Žigo prinesie z Dublinu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.