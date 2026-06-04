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TASR bude pokrývať cestu premiéra na samit v Čiernej Hore

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová prinesie z Čiernej Hory textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude pokrývať piatkovú (5. 6.) zahraničnú pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na samit Európskej únie a krajín západného Balkánu v Čiernej Hore. Témou samitu je spoločná prosperita a stabilita EÚ a západného Balkánu.

„V čiernohorskom Tivate budú lídri rokovať o rozširovaní Únie a o dosiahnutom pokroku v oblasti postupnej integrácie štátov západného Balkánu do EÚ. Diskutovať budú aj o zintenzívnení spolupráce v otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky,“ priblížil Úrad vlády SR.

Osobitná spravodajkyňa TASR Mária Šumichrastová prinesie z Čiernej Hory textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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