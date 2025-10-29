< sekcia Slovensko
TASR bude pokrývať návštevu Petra Pellegriniho v Uzbekistane
Osobitná spravodajkyňa Lucia Líšková prinesie zo Samarkandu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 29. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať pracovnú návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Samarkande v Uzbekistane. Hlava štátu tam vycestuje v stredu. Prezident sa tam prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO.
Medzi hlavné témy tohtoročného zasadnutia patrí iniciatíva generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej „Education for Peace“, ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Prezident zároveň absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní. Navštívi aj medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová.
Osobitná spravodajkyňa Lucia Líšková prinesie zo Samarkandu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Medzi hlavné témy tohtoročného zasadnutia patrí iniciatíva generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej „Education for Peace“, ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Prezident zároveň absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní. Navštívi aj medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová.
Osobitná spravodajkyňa Lucia Líšková prinesie zo Samarkandu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.