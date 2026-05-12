TASR bude pokrývať návštevu Petra Pellegriniho v Bukurešti
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Bukurešti. Hlava štátu sa tam v stredu (13. 5.) zúčastní na summite krajín Bukureštskej deviatky (B9). Po ukončení summitu B9 Pellegrini navštívi aj medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA) zameranú na sektor obrany, letectva a bezpečnosti.
Osobitný spravodajca Denis Hofer a fotoreportér Jaroslav Novák prinesú z Bukurešti textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
