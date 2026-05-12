Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
< sekcia Slovensko

TASR bude pokrývať návštevu Petra Pellegriniho v Bukurešti

.
Na snímke nápis TASR na aute pred budovou, v ktorej sídli Tlačová agentúra Slovenskej republiky na Dúbravskej ceste v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Osobitný spravodajca Denis Hofer a fotoreportér Jaroslav Novák prinesú z Bukurešti textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Bukurešti. Hlava štátu sa tam v stredu (13. 5.) zúčastní na summite krajín Bukureštskej deviatky (B9). Po ukončení summitu B9 Pellegrini navštívi aj medzinárodnú výstavu Black Sea Defence, Aerospace and Security (BSDA) zameranú na sektor obrany, letectva a bezpečnosti.

Osobitný spravodajca Denis Hofer a fotoreportér Jaroslav Novák prinesú z Bukurešti textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

TÝŽDENNÍK: EÚ je aj Slovensko

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním