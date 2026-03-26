TASR bude pokrývať návštevu premiéra v Rumunsku

.
Na snímke mikrofón TASR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 26. marca (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude pokrývať návštevu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v Rumunsku. Premiéra v piatok (27. 3.) v Bukurešti prijme prezident Nicušor Dan. Stretne sa tiež so svojím náprotivkom predsedom vlády Rumunska Iliem Bolojanom. Fico následne odcestuje do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi.

Súčasťou delegácie je podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.

Osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš prinesie z Rumunska textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
.

