TASR bude pokrývať návštevu premiéra v Rumunsku
Bratislava 26. marca (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude pokrývať návštevu predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) v Rumunsku. Premiéra v piatok (27. 3.) v Bukurešti prijme prezident Nicušor Dan. Stretne sa tiež so svojím náprotivkom predsedom vlády Rumunska Iliem Bolojanom. Fico následne odcestuje do mesta Oradea, kde sa stretne s krajanmi.
Súčasťou delegácie je podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) a štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok.
Osobitný spravodajca TASR Oliver Remiaš prinesie z Rumunska textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
