< sekcia Slovensko
TASR bude pokrývať návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Japonsku
Osobitný spravodajca Alex Fazekaš prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Bratislava 7. septembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude pokrývať pracovnú návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Japonsku. Hlava štátu tam vycestuje v nedeľu podvečer. Návšteva sa uskutoční pri príležitosti osláv Národného dňa SR na svetovej výstave Expo 2025. V rámci programu v Osake sa prezident zúčastní na oficiálnej ceremónii otvorenia. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde by sa mal prezident SR stretnúť s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren, priblížila KP SR. Išiba však v nedeľu oznámil, že z funkcie premiéra odstúpi.
Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.
Osobitný spravodajca Alex Fazekaš prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Pracovná návšteva sa začne v Tokiu, kde by sa mal prezident SR stretnúť s predsedom vlády Japonska Šigeru Išibom a následne s predstaviteľmi japonskej podnikateľskej federácie Keidanren, priblížila KP SR. Išiba však v nedeľu oznámil, že z funkcie premiéra odstúpi.
Počas návštevy hlava štátu vycestuje aj do Hirošimy, kde sa stretne s guvernérom prefektúry, navštívi Atómový dom a položí veniec k Pamätníku mieru.
Osobitný spravodajca Alex Fazekaš prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.