TASR bude pokrývať návštevu prezidenta Petra Pellegriniho v Estónsku

Na snímke nápis TASR. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Osobitný spravodajca Denis Hofer prinesie z Tallinnu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Bratislava/Tallinn 9. októbra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať pracovnú návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Estónsku (9. - 10. októbra). Hlava štátu tam vycestuje vo štvrtok popoludní a v piatok sa zúčastní na stretnutí prezidentov krajín skupiny Arraiolos.

Lídri budú v Estónsku rokovať o umelej inteligencii (AI) a jej možnej aplikácii v praxi s ohľadom na výhody a potenciálne riziká, o geopolitike a európskej bezpečnosti s ohľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine, ale aj v Pásme Gazy a na širšom Blízkom východe.

