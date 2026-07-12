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TASR bude pokrývať oficiálnu návštevu prezidenta SR v Azerbajdžane

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Na snímke Prezident SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann

Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec a fotoreportér Pavel Neubauer prinesú z Azerbajdžanu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
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Baku 12. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať oficiálnu návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Azerbajdžane (13. - 15. júla), počas ktorej sa stretne s najvyšším azerbajdžanským predstaviteľom Ilhamom Alijevom a ďalšími ústavnými činiteľmi.

Spolu s Pellegrinim pocestujú do Azerbajdžanu minister obrany SR Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a tiež podnikateľská delegácia. Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec a fotoreportér Pavel Neubauer prinesú z Azerbajdžanu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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