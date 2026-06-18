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TASR bude pokrývať účasť premiéra SR na zasadnutí Európskej rady
Spravodajca TASR Alex Fazekaš prinesie z Bruselu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica do Bruselu (18. - 19. júna). Hlavnými témami summitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a Viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Premiér sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvý raz s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Spravodajca TASR Alex Fazekaš prinesie z Bruselu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Spravodajca TASR Alex Fazekaš prinesie z Bruselu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.