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TASR bude pokrývať účasť premiéra SR na zasadnutí Európskej rady

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Spravodajca TASR Alex Fazekaš prinesie z Bruselu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
Brusel 18. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu predsedu vlády SR Roberta Fica do Bruselu (18. - 19. júna). Hlavnými témami summitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a Viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034. Premiér sa pred zasadnutím Európskej rady stretne po prvý raz s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Spravodajca TASR Alex Fazekaš prinesie z Bruselu textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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