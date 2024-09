TASR bude pokrývať účasť prezidenta SR na Valnom zhromaždení OSN

New York 21. septembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu prezidenta SR Petra Pellegriniho do USA (22. - 28. septembra), počas ktorej okrem iného vystúpi v rámci Všeobecnej rozpravy 79. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku (25. septembra) a spolu s českým prezidentom Petrom Pavlom odhalí orloj v Národnom českom a slovenskom múzeu s knižnicou v meste Cedar Rapids (27. septembra).



Osobitný spravodajca TASR Jaroslav Bublinec prinesie z USA textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.