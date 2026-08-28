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Piatok 28. august 2026
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TASR bude pokrývať účasť prezidenta SR na fóre v Slovinsku

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Na snímke mikrofón TASR počas tlačovej konferencie Prezídia policajného zboru 11. júna 2024 v Bratislave na stretnutí s policajtmi vyslanými do Chorvátska v rámci projektu "Bezpečná turistická destinácia". Foto: TASR - Pavol Zachar

Lídri budú diskutovať o postavení a význame strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii.

Autor TASR
Bled 28. augusta (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať účasť prezidenta SR Petra Pellegriniho na 21. ročníku Bledského strategického fóra v Slovinsku (31. augusta). Hlava štátu vystúpi v moderovanej diskusii so slovinskou prezidentkou Natašou Pircovou Musarovou a absolvuje sériu bilaterálnych rokovaní.

Lídri budú diskutovať o postavení a význame strednej Európy, pragmatickej spolupráci so štátmi mimo Európskej únie a umelej inteligencii. Pellegrini sa tiež bilaterálne stretne s Pircovou Musarovou, slovinským premiérom Janezom Janšom a predsedom Državného zboru (parlamentu) Zoranom Stevanovičom.

Osobitný spravodajca TASR Samuel Randík a fotoreportér Martin Medňanský prinesú zo Slovinska textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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