TASR modernizuje systémy, odberateľom sprístupnila novú klientsku zónu

Bratislava 27. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sprístupnila pre svojich odberateľov novú klientsku zónu. Nové užívateľské prostredie je intuitívne, ľahko ovládateľné a prináša celý rad vylepšení pre odberateľov i pre evidenciu a vyhodnocovanie dát, priblížil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Nová klientska zóna je súčasťou modernizácie systémov TASR. V prvej fáze došlo k výmene redakčného systému na tvorbu správ, ktorý bol z roku 1994 a hrozil fatálnym zlyhaním. V druhej etape sa nahrádza systém, ktorý používajú odberatelia agentúrnych servisov.



"Nový redakčný systém a nový klientsky systém sú výsledkom rozsiahlej modernizácie systémov TASR. Treťou etapou tohto projektu by mala byť implementácia systému na správu, distribúciu a archiváciu fotografií. Prostredníctvom jednotného vstupu sa klient dostane do všetkých našich fotosystémov i archívov agentúry AP," doplnil Puchala.



Náklady na nový systém hradila agentúra z vlastných prostriedkov. Testovacia prevádzka novej klientskej zóny potrvá do konca augusta. Dovtedy bude na doméne www.tasr.sk dostupná aj stará klientska zóna. Nový systém na správu fotografií plánuje agentúra uviesť na jeseň. Súčasťou riešenia bude aj e-shop fotografií a posilnenie segmentu ilustračných fotografií.