TASR pokračuje v projekte European Newsroom,rozrastie sa na 24 agentúr

Na snímke generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala. Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava/Brusel 15. februára (TASR) – Konzorcium európskych tlačových agentúr, ktorého súčasťou je aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR), získalo od Európskej komisie finančnú podporu pre svoj projekt European Newsroom (ENR/Európske pracovisko pre novinárov) na ďalšie dva roky. Do projektu, ktorý koordinuje nemecká agentúra DPA, vstúpila TASR na jeseň 2022. Od tohtoročného februára sa v novom kole do projektu zapojí dovedna 24 agentúr so spravodajstvom v 22 jazykoch.Cieľom projektu je pracovať na cezhraničných správach a poskytovať obsah národných tlačových agentúr širšiemu európskemu publiku.," vysvetlil pôsobenie ENR generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.," zdôraznil Puchala.Ako pokračoval, prístup k spravodajstvu francúzskej agentúry AFP, nemeckej DPA, ale aj ďalších európskych agentúr posilňuje kvalitu informácií servisu TASR pre jej odberateľov i občanov. Poukázal pritom na tohtoročné 20. výročie vstupu SR do EÚ a tiež voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa na Slovensku uskutočnia 8. júna.V rámci projektu využíva pracovisko ENR v Bruseli stály spravodajca TASR. Urobil tam rozhovory s predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou, eurokomisárkou Věrou Jourovou, eurokomisárom Janezom Lenarčičom a ďalšími.Do projektu sa zapojili agentúry AFP, AGERPRES, AMNA, ANSA, ANP, APA, ATA, Belga, BTA, ČTK, DPA, EFE, Europa Press, FENA, HINA, Lusa, MIA, PAP, Ritzau, STA, Tanjug, TASR, TT a ako osobitný partner Ukrinform.