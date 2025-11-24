< sekcia Slovensko
TASR ponúkne spravodajstvo z návštevy prezidenta SR v Portugalsku
Pellegriniho s delegáciou v stredu (26. 11.) ráno prijme portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať štátnu návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Portugalsku. Hlavu štátu bude v Lisabone sprevádzať minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a delegácia 17 slovenských podnikateľských organizácií.
Pellegriniho s delegáciou v stredu (26. 11.) ráno prijme portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Po oficiálnom privítacom ceremoniáli pred Kláštorom hieronymitov si obaja prezidenti v paláci Belém vymenia štátne vyznamenania. Vo štvrtok (27. 11.) sa zúčastnia na Slovensko-portugalskom podnikateľskom fóre.
Prezident SR sa v rámci pracovného programu stretne aj s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom portugalského parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom mesta Lisabon Carlosom Moedasom, ktorý mu odovzdá „Čestný kľúč mesta Lisabon“. Okrem toho spolu s ministrom zdravotníctva navštívi Nadáciu Champalimaud.
Osobitný spravodajca Samuel Randík prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Pellegriniho s delegáciou v stredu (26. 11.) ráno prijme portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Po oficiálnom privítacom ceremoniáli pred Kláštorom hieronymitov si obaja prezidenti v paláci Belém vymenia štátne vyznamenania. Vo štvrtok (27. 11.) sa zúčastnia na Slovensko-portugalskom podnikateľskom fóre.
Prezident SR sa v rámci pracovného programu stretne aj s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom portugalského parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom mesta Lisabon Carlosom Moedasom, ktorý mu odovzdá „Čestný kľúč mesta Lisabon“. Okrem toho spolu s ministrom zdravotníctva navštívi Nadáciu Champalimaud.
Osobitný spravodajca Samuel Randík prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.