TASR ponúkne spravodajstvo z návštevy prezidenta SR v Portugalsku

Na snímke slovenský prezident Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude spravodajsky pokrývať štátnu návštevu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Portugalsku. Hlavu štátu bude v Lisabone sprevádzať minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) a delegácia 17 slovenských podnikateľských organizácií.

Pellegriniho s delegáciou v stredu (26. 11.) ráno prijme portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa. Po oficiálnom privítacom ceremoniáli pred Kláštorom hieronymitov si obaja prezidenti v paláci Belém vymenia štátne vyznamenania. Vo štvrtok (27. 11.) sa zúčastnia na Slovensko-portugalskom podnikateľskom fóre.

Prezident SR sa v rámci pracovného programu stretne aj s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom portugalského parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom mesta Lisabon Carlosom Moedasom, ktorý mu odovzdá „Čestný kľúč mesta Lisabon“. Okrem toho spolu s ministrom zdravotníctva navštívi Nadáciu Champalimaud.

Osobitný spravodajca Samuel Randík prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
