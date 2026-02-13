< sekcia Slovensko
TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty prezidenta SR v Indii
Prezident sa v indickom Nai Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať zahraničnú pracovnú cestu prezidenta SR Petra Pellegriniho v Indii (17. - 20. 2.).
Prezident sa v indickom Nai Dillí zúčastní na medzinárodnom samite o umelej inteligencii s názvom AI Impact Summit. Keďže má podujatie výrazný medzinárodný rozmer, stretne sa s viacerými svetovými lídrami. V rámci programu bude mať bilaterálne rokovanie s predsedom vlády Indie Naréndrom Módím či s prezidentom Srí Lanky Anurom Kumarom Dissanayakom.
Osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová prinesie priamo z Indie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
