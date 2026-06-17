< sekcia Slovensko
TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty J. Blanára do Chorvátska
Spravodajkyňa Lenka Hanesová prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude vo štvrtok (18. 6.) spravodajsky pokrývať pracovnú cestu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) do Chorvátskej republiky.
V mestách Osijek a Záhreb absolvuje minister pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov, posilnenie politického dialógu a podporu hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.
V Osijeku šéf slovenskej diplomacie slávnostne otvorí honorárny konzulát Slovenskej republiky. V Záhrebe absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a s prezidentom Zoranom Milanovičom.
Súčasťou programu bude zároveň uctenie si slovenského a chorvátskeho odkazu pri Pamätníku vlasti, jednom z hlavných symbolov modernej chorvátskej štátnosti, a pri Pamätníku Juraja Haulíka, rodáka z Trnavy a prvého záhrebského arcibiskupa.
Spravodajkyňa Lenka Hanesová prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
V mestách Osijek a Záhreb absolvuje minister pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov, posilnenie politického dialógu a podporu hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.
V Osijeku šéf slovenskej diplomacie slávnostne otvorí honorárny konzulát Slovenskej republiky. V Záhrebe absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a s prezidentom Zoranom Milanovičom.
Súčasťou programu bude zároveň uctenie si slovenského a chorvátskeho odkazu pri Pamätníku vlasti, jednom z hlavných symbolov modernej chorvátskej štátnosti, a pri Pamätníku Juraja Haulíka, rodáka z Trnavy a prvého záhrebského arcibiskupa.
Spravodajkyňa Lenka Hanesová prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.