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TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty J. Blanára do Chorvátska

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Na snímke mikrofón TASR. Foto: TASR - Pavol Zachar

Spravodajkyňa Lenka Hanesová prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.

Autor TASR
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Bratislava 17. júna (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky bude vo štvrtok (18. 6.) spravodajsky pokrývať pracovnú cestu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) do Chorvátskej republiky.

V mestách Osijek a Záhreb absolvuje minister pracovný program zameraný na ďalší rozvoj slovensko-chorvátskych vzťahov, posilnenie politického dialógu a podporu hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami.

V Osijeku šéf slovenskej diplomacie slávnostne otvorí honorárny konzulát Slovenskej republiky. V Záhrebe absolvuje bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Chorvátskej republiky Gordanom Grličom Radmanom a s prezidentom Zoranom Milanovičom.

Súčasťou programu bude zároveň uctenie si slovenského a chorvátskeho odkazu pri Pamätníku vlasti, jednom z hlavných symbolov modernej chorvátskej štátnosti, a pri Pamätníku Juraja Haulíka, rodáka z Trnavy a prvého záhrebského arcibiskupa.

Spravodajkyňa Lenka Hanesová prinesie textové spravodajstvo a ďalšie multimediálne produkty.
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