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TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty J. Blanára do USA
Pracovnú cestu do USA absolvuje pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.
Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutoční od 12. do 16. júla.
Pracovnú cestu do USA absolvuje pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.
Cieľom návštevy je predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.
TASR ponúkne priamo z New Yorku multimediálne spravodajstvo, ktoré prinesie osobitná spravodajkyňa Diana Semanová.
Pracovnú cestu do USA absolvuje pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.
Cieľom návštevy je predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.
TASR ponúkne priamo z New Yorku multimediálne spravodajstvo, ktoré prinesie osobitná spravodajkyňa Diana Semanová.