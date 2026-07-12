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TASR ponúkne spravodajstvo z pracovnej cesty J. Blanára do USA

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Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Foto: TASR - Dano Veselský

Pracovnú cestu do USA absolvuje pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.

Autor TASR
Bratislava 12. júla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude spravodajsky pokrývať pracovnú cestu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD) do Spojených štátov amerických, ktorá sa uskutoční od 12. do 16. júla.

Pracovnú cestu do USA absolvuje pri príležitosti účasti Slovenskej republiky na zasadnutiach Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.

Cieľom návštevy je predstavenie kandidatúry SR na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 - 2029, uskutočnenie bilaterálnych rokovaní s partnermi a predstaviteľmi organizácie, ako aj prezentácia priorít SR v oblasti udržateľného rozvoja.

TASR ponúkne priamo z New Yorku multimediálne spravodajstvo, ktoré prinesie osobitná spravodajkyňa Diana Semanová.
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