Nedela 3. máj 2026
TASR poskytne spravodajstvo pracovnej cesty premiéra v Jerevane

Bratislava 3. mája (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) bude v pondelok (4. 5.) spravodajsky pokrývať zahraničnú pracovnú cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v arménskom Jerevane.

Fico sa v pondelok zúčastní zasadnutia Európskeho politického spoločenstva (EPC). V Arménsku sa stretnú lídri z celého európskeho kontinentu. Témou stretnutia je Budovanie budúcnosti - Jednota a stabilita v Európe. Počas samitu sa premiér stretne s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Osobitná spravodajkyňa TASR Radka Trubanová prinesie z cesty textové a zvukové spravodajstvo.
