Bratislava 1. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sa stala oficiálnym partnerom Rómskej tlačovej agentúry Romata.



"TASR pred časom vytvorila exportný servis v maďarskom jazyku. Ukázalo sa to ako efektívne šírenie informácií pre národnostnú menšinu aj v týchto zložitých časoch. Dohoda s rómskou tlačovou agentúrou je ďalšou podporou národností a šírením verejnoprávnych spoľahlivých informácií pre občanov," uviedol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



TASR podľa jeho slov v súčasnosti rokuje o spolupráci aj so Spolkom nepočujúcich pedagógov Snepeda, ktorí majú záujem o správy TASR. "Vnímame to ako naše verejnoprávne poslanie," doplnil Puchala.



Šéfredaktor Romata Ján Schneider priblížil, že TASR je v poradí 14-tym partnerom agentúry. "Zatiaľ prvým, ale dúfame, že nie jediným z rodiny verejnoprávnych, štátnych médií. Napriek ťažkým koronačasom je toto dôležité partnerstvo pre Rómsku tlačovú agentúru Romata nielen záväzkom, ale aj významnou pomocou, čo sa obsahu a kvalitnejšieho informovania vás, našich čitateľov týka," doplnil Schneider.