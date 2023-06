TASR si pripomenie 180. výročie uzákonenia slovenčiny seriálom

Bratislava 22. júna (TASR) - Slovensko si v roku 2023 pripomína 180. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Stretnutie Jozefa Miloslava Hurbana, Michala Miloslava Hodžu a Ľudovíta Štúra v júli 1843 v Hlbokom prinieslo dohodu na kodifikácii spisovnej slovenčiny. Na fare v Dobrej Vode 17. júla 1843 všetci traja navštívili Jána Hollého, aby jedného z popredných predstaviteľov bernolákovského hnutia informovali o svojom zámere uzákoniť spisovný jazyk Slovákov a vyžiadali si jeho požehnanie.



TASR upozornila na toto výročie už koncom minulého roka zaslaním novoročného pozdravu svojim partnerom a odberateľom v rôznych slovenských nárečiach. V priebehu nasledujúcich mesiacov bude pri príležitosti tohto výročia realizovať projekt, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na dôležité míľniky procesu kodifikácie spisovného jazyka na Slovensku.



"Cesta k uzákoneniu spisovného jazyka Slovákov nebola vôbec jednoduchá. Na jednej strane to boli prekážky politické a na druhej rôznorodosť nárečí a dialektov, ktoré sa na území Slovenska používali. Na tieto skutočnosti by sme chceli upozorniť v našom spravodajskom servise," uviedol šéfredaktor spravodajstva TASR Marián Kolár.



Verejnoprávna agentúra zverejní seriál profilov vybraných osobností, ktoré sa v 19. storočí podieľali na procese tvorby, kodifikácie a šírenia slovenského jazyka. Súčasťou projektu bude aj krátky spravodajský sprievodca po obciach naprieč Slovenskom.



"Históriu i súčasnosť vybraných obcí pripomenú redaktori TASR, ale aj zástupcovia z regiónov v jazyku, ktorý je špecifický pre ich obec ešte aj dnes. Správy budú doplnené zvukovými záznamami, kde zaznejú rôzne slovenské nárečia zo Záhoria, Kysúc, Šariša či Gemera," dodal šéfredaktor.



TASR v rámci projektu ponúkne aj zaujímavé rozhovory s odborníkmi na slovenský jazyk. Rovnako bude informovať o aktivitách, ktoré sa budú konať v súvislosti so spomínaným výročím na celoštátnej i regionálnej úrovni.



Všetky spravodajské produkty budú aj súčasťou špecializovanej sekcie na portáli TERAZ.SK a rovnako budú zverejňované na webe SKOLSKE.SK, ktorý je prioritne zameraný na cieľovú skupinu študentov a pedagógov základných, stredných a vysokých škôl. V spravodajskom servise a aplikácii TASRPro budú produkty zverejňované pod titulkom SLOVENČINA180.