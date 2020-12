TASR štartuje ďalší zo série projektov Nebuď otrok drog

Bratislava 21. decembra (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) štartuje šiestu sériu projektu Nebuď otrok drog. Jeho cieľom je upozorniť školskú mládež na nebezpečenstvo závislostí a nepriaznivý vplyv návykových látok na život človeka. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR, v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020. Jeho súčasťou je aj seriál televíznych relácií, ktorých hosťami budú populárne osobnosti z oblasti umenia, športu a médií.uviedol projektový manažér TASR Ján Lašák.Špecifickým prvkom niektorých relácií je skutočnosť, že zopár otázok respondentovi položili prostredníctvom 'selfieankety' aj samotní školáci. Pýtali sa žiaci základných či stredných škôl, ktoré hostia v štúdiu kedysi navštevovali a pre mnohých svojich mladších spolužiakov sú dnes vzormi. Na nebezpečenstvo závislostí upozorní v televíznom štúdiu aj riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica, ktorý je zároveň odborným garantom tohto projektu.Súčasťou projektu je aj zapojenie základných a stredných škôl do jeho aktivít. Umiestnením relácie na svojom školskom webe sa škola môže zapojiť do žrebovania o poukážky na nákup elektroniky. Samotné relácie budú postupne zverejňované na stránkach nebudotrokdrog.sk Nebuď otrok drog je projekt TASR, ktorý verejnoprávna agentúra realizuje od roku 2013 vždy v inej podobe. V priebehu tohto obdobia sa do jeho aktivít zapojili tisíce žiakov základných a stredných škôl zo Slovenska prostredníctvom vedomostných kvízov, tvorbou digitálnych nosičov, literárnych a výtvarných súťaží.