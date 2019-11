TASR uviedla novú verziu mobilnej aplikácie TASR Pro

Bratislava 6. novembra (TASR) - TASR v stredu uviedla novú verziu aplikácie TASR Pro, ktorá umožňuje prístup k agentúrnym servisom na mobilných zariadeniach so systémami Android a iOS. Aplikácia v inovovanej verzii ponúka notifikácie na fleš a brief správy, širšie možnosti individuálneho nastavenia a ďalšie funkčné vylepšenia.



„Kvalita obsahov a inovácie v ich doručovaní, to sú naše priority. Aplikácia je tlačovou agentúrou v mobile. Odberatelia nemusia byť na pevnom počítači či v redakčnom systéme, aby vedeli, čo TASR vydala. Notifikácia ich upozorní na dôležité správy podľa zvolených kritérií,“ povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.



Aplikácia je určená klientom agentúry. Dostupná je v obchodoch Play Store a App Store pod názvom TASR Pro 2, k jej používaniu sú potrebné prihlasovacie údaje. Aplikácia ponúka okrem agentúrnych servisov tiež možnosť integrácie výstupov z online monitoringu WebReport či monitoringu agentúrneho servisu TASR.



„Zamerali sme sa na vylepšenie existujúcich funkcionalít a pridali ďalšie aj na základe spätnej väzby zo strany užívateľov. Aplikáciu ocenia nielen pracovníci v médiách, ale tiež ľudia na komunikačných oddeleniach a ďalšie profesie pracujúce s informáciami,“ uviedol riaditeľ úseku obchodu a marketingu TASR Rastislav Borsík.



Aplikácia TASR Pro ponúka plnohodnotné textové servisy TASR, moderný dizajn a širokú paletu možností individuálneho nastavenia pre profesionálov. Pre verejnosť je naďalej určená bezplatná spravodajská aplikácia Teraz.sk. Akékoľvek otázky súvisiace s aplikáciou TASR Pro zodpovie úsek obchodu a marketingu TASR na telefónnom čísle +421 2 59210 121 alebo prostredníctvom emailu obchod@tasr.sk.