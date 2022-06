TASR v roku 2021 vydala 261.475 správ a hospodárila v pluse

Na archívnej snímke zo 5. apríla 2022 sprava generálny riaditeľ talianskej tlačovej agentúry ANSA Stefano De Alessandri a generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala podpisujú zmluvu o spolupráci v priestoroch TASR v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. júna (TASR) – V roku 2021 vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 261.475 správ a sprostredkovala vyše 850 priamych prenosov. Svoju činnosť s naplnením všetkých zákonných úloh dokázala realizovať so ziskovým hospodárením. Vyplýva to zo správy o činnosti a hospodárení TASR za rok 2021, ktorú vo štvrtok prerokoval a zobral na vedomie Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Výbor ocenil dôveryhodnosť a vyváženosť spravodajstva i posun agentúry v rámci rozvoja nových mediálnych služieb.konkretizoval na rokovaní generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala." doplnil šéf agentúry.Z 261.475 vydaných správ bolo textových 151.067, zvukových 13.060, TASR takisto ponúkla 92.795 fotografií a 4553 videozáznamov. Pribudlo i 858 živých prenosov z celého Slovenska.Predseda Správnej rady TASR Jozef Bednár zvýraznil na rokovaní výboru aj spracovanie dominantnej témy v roku 2021, ktorou bola pandémia ochorenia COVID-19.zdôraznil s tým, že práve spravodajstvo verejnoprávnej agentúry podčiarklo dôveryhodnosť informácií v pandemickom čase, poznačenom zvýšenou mierou zavádzajúcich konšpirácií a hoaxov. Bednár tiež pripomenul, že voči spravodajstvu TASR neboli vznesené počas roka žiadne významné výhrady a opodstatnené sťažnosti.Puchala doplnil, že do portfólia medzinárodnej spolupráce pribudla aj významná talianska agentúra ANSA, pripravená je tiež spolupráca s nemeckou agentúrou DPA a francúzskou AFP na projekte, ktorého cieľom je vybudovať spoločný newsroom tlačových agentúr v Bruseli. Puchala informoval aj o nových projektoch agentúry vrátane spolupráce pri diskusiách v rámci kampane CoFoE - Konferencia o budúcnosti Európy, na ktorý verejnoprávna agentúra získala grant Európskeho parlamentu, rovnako tiež nový produkt Správy TASR, ponúkajú trikrát denne prierezový súhrn najdôležitejších informácií.V diskusii činnosť TASR ocenila členka výboru Monika Kozelová (OĽANO).povedala, pričom zvýraznila aj význam edukatívnej činnosti agentúry v rámci výučby predmetu agentúrna žurnalistika na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave. Zaujímala sa o skúsenosti s novým redakčným systémom i rozvojom nových médií, rovnako tak o možnosti kreovať unikátny systém odhaľovania hoaxov v mediálnom priestore.