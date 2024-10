TASS: Fico sa plánuje v máji zúčastniť vojenskej prehliadky v Moskve

Moskva 30. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa plánuje zúčastniť 9. mája budúceho roka v Moskve na tradičnej vojenskej prehliadke pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad nacistickým Nemeckom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry TASS.



"Budem veľmi rád... Bude mi cťou prísť do Moskvy na oslavy 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a predovšetkým víťazstva nad nacizmom. Cítim, že je to moja osobná povinnosť," povedal v rozhovore pre ruskú televíziu Rossija 1.



Fico podľa agentúry TASS zdôraznil, že neustále vzdáva hold statočnosti sovietskych vojakov, najmä počas osláv Slovenského národného povstania, ale aj 80. výročia Karpatsko-duklianskej ofenzívy.



Svoje rozhodnutie potvrdil Fico v stredu aj pred slovenskými novinármi po rokovaní vlády SR. "Ja takéto pozvanie prijmem a pôjdem tam, lebo je za čo poďakovať vojakom Červenej armády. Urobím to, lebo je to, myslím si, našou morálnou povinnosťou," potvrdil.



Kremeľ už naznačil, že oficiálne pozvanie na slávnostnú vojenskú prehliadku na Červenom námestí by mohol dostať aj slovenský premiér. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova bude zoznam pozvaných hostí včas zverejnený.



Fico v rozhovore s Olgou Skabejevovou v programe 60 minut televízie Rossija 1 kritizoval Európsku úniu za jej prístup k vojne na Ukrajine. Predseda vlády SR sa stal vôbec prvým politikom EÚ, ktorý od začiatku invázie Moskvy na Ukrajinu vo februári 2022 vystúpil ako hlavný hosť v ruskej televízii, upozornil portál iDnes.cz.



Slovenský premiér obvinil európske mocnosti, že svojou pomocou Ukrajine podporujú pokračovanie vojny. Protiruské sankcie podľa neho nefungujú, zopakoval v rozhovore podľa českého webu.



"Všetci dobre vieme, že v Ruskej federácii je podpora prezidenta Vladimira Putina veľmi vysoká. Ale my si odmietame priznať svoju vinu. V roku 2022, keď vypukol konflikt, sme si mysleli: aha, využijeme to a dostaneme Rusko na kolená, ponížime ho. Táto stratégia však nevyšla. A preto od prvého dňa hovorím: preboha, tlačme na Rusko, Ukrajinu a Spojené štáty, aby si sadli za rokovací stôl," vyhlásil.



"Ak to bude potrebné, som pripravený bez váhania hovoriť s prezidentom Putinom a myslím to absolútne vážne," zdôraznil slovenský premiér v rozhovore. Kremeľ pripustil, že rozhovory medzi oboma lídrami krajín sú možné. V súčasnosti však neexistujú žiadne konkrétne plány, uviedol pre TASS Peskov.