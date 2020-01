Tatranci sú sklamaní, že sa zonáciu TANAP-u opäť nepodarí dokončiť

Štrba 5. januára (TASR) - Príbeh prijatia zonácie Tatranského národného parku (TANAP-u) bude pokračovať aj v ďalšom volebnom období, Tatranci sú z toho sklamaní. Reagovali tak na vyjadrenie ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd), že zonáciu najväčšieho a najstaršieho slovenského národného parku sa nepodarí vyhlásiť do konca funkčného obdobia súčasnej vlády. „Sklamanie dotknutých samospráv, ochranárov prírody, ale určite aj turistov treba vnímať v tom, že naďalej pokračuje nekoordinovaný rozvoj územia, neistota investorov, ale aj obavy tých, ktorí chcú rozumne regulovať rozvoj cestovného ruchu,“ uviedol starosta obce Štrba a zároveň predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Michal Sýkora.



Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj tatranské a podtatranské mestá a obce, podnikatelia v cestovnom ruchu, ale aj ďalšie subjekty pôsobiace na území tatranského regiónu, sa už viac ako desať rokov snažia o prijatie zonácie TANAP-u. „Tatranské územie potrebuje určiť jasné pravidlá správania sa na každom pozemku v národnom parku. A to je cieľom zonácie, ktorá má zachovať rozmanitosť tatranskej prírody a krajiny, ale aj zabezpečiť podmienky pre primeraný rozvoj tohto územia - predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, a tiež efektívnu starostlivosť o tatranský les vrátane vymedzenia takzvaného bezzásahového územia,“ skonštatoval Sýkora. V súčasnosti sa podľa neho na území TANAP-u musia udeľovať výnimky zo zákazov pri akejkoľvek aktivite a celý proces je nepredvídateľný a príliš komplikovaný. Trvanie tohto stavu je podľa Sýkoru ďalej neúnosné.



„Chceme chrániť krajinu, pre ktorú ľudia vyhľadávajú Vysoké Tatry, ale zároveň musíme aj primerane, citlivo a rozumne rozvíjať toto územie, aby sme zabezpečili nevyhnutný štandard kvality bývania pre miestnych obyvateľov, ale aj potrebnú kvalitu poskytovaných služieb v cestovnom ruchu. To však za vopred jasne určených pravidiel záväzných pre všetky subjekty – tak samosprávu, investorov, lesníkov i ochrancov prírody i pre bežných návštevníkov Tatier, ako aj pre samotné štátne orgány,“ zdôraznil Sýkora. Uvedomuje si, že proces zonácie TANAP-u je odborne zložitý a časovo veľmi náročný proces, kde sa stretáva veľmi veľa zákonom chránených záujmov. To však podľa neho nemôže byť dôvodom na opakované odkladanie vyhlásenia tejto zonácie.



„Keď pred viac ako desiatimi rokmi vláda SR na výjazdovom zasadaní v okrese Poprad prijala uznesenie, že zonácia TANAP-u bude vyhlásená do jedného roka, tak v našom regióne zavládlo nadšenie. Ukázalo sa, že predčasne. Každý rok sa termín splnenia tohto uznesenia vlády predlžuje a termín ukončenia sa odkladá,“ dodal starosta Štrby.



Vlani vznikla za urýchlenie procesu zonácie aj výzva zástupcov horských sídiel a cestovného ruchu „Dajme Tatrám tvár“. Nepodporila ju však napríklad Asociácia slovenských kúpeľov, ako jeden zo zakladajúcich členov Zväzu cestovného ruchu SR. Sólymos v rozhovore pre TASR vyhlásil, že zonáciu TANAP-u sa pravdepodobne vyhlásiť do konca funkčného obdobia tejto vlády nepodarí. Podľa vlastných slov sa osobne stretol s jednotlivými aktérmi a zdôraznil, že pri procese zonácie sa stretáva veľa záujmov, či už zástupcov cestovného ruchu, samotných obcí a miest, ako aj majiteľov pozemkov a urbariátov. „Narazili sme na milióny ďalších problémov. No vyzeralo to, že by sme vedeli nájsť dohodu," povedal minister. Šéf envirorezortu tvrdí, že s väčšinou zúčastnených našiel kompromis, no kým sa to celé "sprocesovalo", niektorí vlastníci zmenili názor.