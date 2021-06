Tatranské kultúrne leto odštartujú viaceré podujatia

Na archívnej snímke spevácke trio La Gioia 20. mája 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vysoké Tatry 18. júna (TASR) – Vysoké Tatry po pauze v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 opäť vítajú turistov a návštevníkov. Od piatka do nedele (20. 6.) sa tam uskutoční kultúrny program pri príležitosti otvorenia Tatranského kultúrneho leta. Podľa vedúceho oddelenia kultúry a športu mesta Vysoké Tatry Jána Bendíka v rámci programu sú pre všetkých návštevníkov pripravené osvedčené klasiky aj zaujímavé novinky.Otvorenie sezóny odštartovala v piatok podvečer vernisáž výstavy s názvom 100 rokov organizovaného horolezectva, ktorú pripravil Ivan Urbanovič pri príležitosti dvoch významných medzníkov – 100. výročia založenia Tatranského horolezeckého a alpinistického krúžku - JAMES a 50. výročia prvej úspešnej expedície tatranských horolezcov na Nanga Parbat – prvú slovenskú osemtisícovku.Sobotný otvárací koncert priláka divákov do centra Starého Smokovca. Práve miesto konania bude jednou z noviniek tohtoročného Tatranského kultúrneho leta. Smokovecké dianie sa presunie do exteriéru, kde bude pre účinkujúcich počas celého leta zabezpečené zastrešené pódium s novým ozvučením. V sobotu o 18.00 h odohrá prvý tohtoročný koncert v Tatrách košická kapela Peter Bič Project.Nedeľa bude patriť významným osobnostiam Vysokých Tatier, ktoré za nevšedný prínos pre mesto získajú výročné ceny. Jubilejný 15. ročník Tatranského galavečera sa uskutoční o 19.00 h v jednom z hotelov. Tento rok bude galavečer doplnený o odovzdávanie prestížnych cien pre osobnosti Prešovského kraja." prezradil Bendík.Organizátori Tatranského kultúrneho leta si podľa jeho slov pre návštevníkov Vysokých Tatier pripravili desiatky kvalitných programov – predstavenia, letné kiná a multižánrové koncerty.Počas víkendu vyjdú na trať Tatranských elektrických železníc historické súpravy Trojča a Kométa, ktoré ozvláštnia Vysoké Tatry, vdýchnu kúsok histórie. Premávať budú medzi Popradom, Starým Smokovcom, Štrbským Plesom a Tatranskou Lomnicou.Hlavným organizátorom podujatí je Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (OOCR RVT) v spolupráci s mestom Vysoké Tatry s finančným príspevkom Ministerstva dopravy a výstavby SR.