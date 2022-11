Tatranskí výskumníci mapujú kolónie svišťa v jednotlivých dolinách

Vysoké Tatry 26. novembra (TASR) - Tatranskí výskumníci pracujú na inventarizácii kolónií svišťa vo Furkotskej a Mlynickej doline vo Vysokých Tatrách, čaká ich ešte i Mengusovská.



Ako informuje na svojej webstránke Správa Tatranského národného parku (TANAP) so sídlom v Tatranskej Lomnici, vo Furkotskej doline zoológovia predbežne odhadujú päť kolónií a v Mlynickej zatiaľ tri.



"Oproti výsledkom podobného mapovania kolónií svišťa vrchovského tatranského z roku 2002 a ďalším informáciám z minulosti sa viaceré kolónie potvrdili, ďalšie boli zistené ako nové. Z výskumu tiež vychádza, že aktivita niektorých kolónií sa posunula do vyšších polôh," uvádza Správa TANAP.



Pri mapovaní a pozorovaní populácie tatranského endemitu používali výskumníci výlučne neinvazívne metódy. Okrem svištích predátorov sústredili pozornosť na vplyvy človeka a zmeny krajinnej štruktúry, medzi ktoré patrí zmladenie lesných drevín či šírenie kosodreviny.



Na monitorovaní kolónií spolupracuje Výskumná stanica TANAP so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši.



Predbežné výsledky i štúdie si vypočuli účastníci v poradí 15. celoštátnej vedeckej konferencie s názvom Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku. Uskutočnila sa v dňoch 24. a 25. novembra na pôde Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied UMB ju organizovala v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a Slovenskou zoologickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied.