Tatranský národný park pripravuje novú vizuálnu identitu

Tatranská Lomnica 20. júla (TASR) - Tatranský národný park (TANAP) pripravuje novú vizuálnu identitu. Hlavným impulzom pre zmenu má byť potreba zjednotenia symboliky po zlúčení Správy TANAP-u a Štátnych lesov TANAP-u v roku 2022. TASR o tom zo Správy TANAP-u informovala Nina Obžutová.



Pripomenula, že súčasné logo, ktoré vzniklo ako študentská práca ešte v roku 2019, síce vtedy predstavovalo modernizačný krok pôvodnej Správy TANAP-u, no v praxi sa ukázalo ako menej funkčné a vizuálne málo identifikovateľné pre širokú verejnosť.



Úlohou dizajnérskeho procesu nemá byť radikálna zmena, ale premyslená modernizácia existujúceho symbolu s cieľom zlepšiť jeho čitateľnosť, technickú použiteľnosť a grafickú nadčasovosť. Kamzík má byť pritom zachovaný. „Chceme zachovať kontinuitu a rešpektovať historický odkaz národného parku. Nové logo nemá znamenať odklon, ale skôr premyslené nadviazanie na to, čo TANAP doteraz symbolizoval a čo v 21. storočí potrebuje reprezentovať zrozumiteľne a profesionálne,“ povedal riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa.



Nová vizuálna identita má vzniknúť ako výsledok odbornej spolupráce, rešpektu k historickému odkazu a aktívneho dialógu s verejnosťou. Oslovili Fakultu architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a iniciovali aj vlastné interné návrhy.



Dizajnérske riešenia plánujú predstaviť verejnosti. Tá sa do výberu môže zapojiť prostredníctvom webovej stránky národného parku alebo sociálnych sietí. Pri finálnom rozhodnutí o podobe loga majú byť zohľadnené získané podnety aj názory zamestnancov.