Aktivisti v Tatrách vyzývajú na zvýšenie štátnych ubytovacích kapacít

Vysoké Tatry 23. mája (TASR) - Aktivisti z iniciatívy Tatry pomáhajú Ukrajine vyzývajú štátne orgány na rozšírenie verejných ubytovacích kapacít pre utečencov z Ukrajiny a zvýšenie podpory pre organizácie a dobrovoľníkov pracujúcich na ich integrácii. Cieľom podľa jednej z aktivistiek Svetlany Belovej je dosiahnuť, aby sa štát lepšie postaral o ľudí utekajúcich pred vojnou. Ministerstvo dopravy a výstavby SR podľa jeho hovorcu Ivana Rudolfa robí maximum na zvládnutie situácie.



Na neziskové organizácie a dobrovoľníkov aj vo Vysokých Tatrách sa obracajú hlavne matky s deťmi presídlené v Zakarpatskej oblasti, aby im zabezpečili vhodné ubytovanie na Slovensku. Štát už podľa Belovej neponúka utečencom vhodné strednodobé alebo dlhodobé ubytovanie, ale len núdzový krátkodobý azyl v telocvičniach a iných masových zariadeniach. "Tieto podmienky nie sú adekvátne, ani často dostatočne sanitárne a bez perspektívy. Mohlo by sa zdať, že Slovensko akoby už nemalo záujem pomáhať ďalším utečencom, ktorí čakajú na hraniciach," skonštatovala Belová.



Hovorca rezortu reaguje, že ponuku ubytovania zriadili tri dni po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine. "Hoci si veľmi vážime každý podnet, ako manažovanie ubytovania zlepšiť, nepotrebujeme verejné výzvy novovzniknutej organizácie na to, aby sme sa naďalej s vypätím všetkých síl snažili urobiť maximum pre ľudí utekajúcich pred vojnou," skonštatoval Rudolf. Ministerstvo si podľa neho uvedomuje, že nie všetko funguje bezchybne, momentálne je však s disponibilnými štátnymi kapacitami na maxime. "Aj na základe nedávneho stretnutia so všetkými relevantnými mimovládnymi organizáciami, ktoré od začiatku vojny pomáhajú odídencom, sa snažíme prísť s legislatívne aj časovo komfortným riešením, ako tieto kapacity zvýšiť," dodal hovorca.



Výkonná riaditeľka Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenka Rusnáková upozornila, že v registračnom systéme rezortu vnútra zďaleka nie sú všetky štátne ubytovacie zariadenia, ktoré by mohli utečencom poskytnúť svoje voľné miesta. "V takejto kríze by malo byť na prvom mieste, že štát poskytne svoje ubytovanie a až potom nasledujú charity a súkromníci," uviedla pre TASR Rusnáková.



Zároveň v tejto súvislosti vidí potenciál podpory domáceho cestovného ruchu zo strany štátnych zamestnancov, ktorí sa v minulosti zvyčajne ubytovali v zariadeniach jednotlivých ministerstiev. "Teraz, keď sú tieto kapacity obsadené Ukrajincami, môžu pracovníci využiť ubytovanie u súkromných poskytovateľov v regióne a takto podporiť novú sezónu," skonštatovala.



V Tatrách utečencom pomáhajú okrem ubytovania aj s jazykovou, kultúrnou a sociálnou integráciou či získať zručnosti, aby sa uplatnili na pracovnom trhu a v dohľadnej dobe boli čo najsebestačnejší. "To je výhodné aj pre štát, keďže kultúrne a jazykovo blízki Ukrajinci do niekoľkých týždňov už nepotrebujú žiadať o dávky ani o inú pomoc. Začínajú pracovať na svojom rozvoji a vďaka tomu môžu byť z dlhodobého hľadiska prínosom pre celú spoločnosť na Slovensku," uzatvára Belová.