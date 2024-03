Ťažba naberá podľa aktivistov hrozivé rozmery, TANAP obvinenia odmieta

Vysoké Tatry 6. marca (TASR) - Ťažba v Tatranskom národnom parku (TANAP) naberá podľa iniciatívy My sme les hrozivé rozmery. Tvrdí, že ťažba suchých smrekov v Kôprovej doline, na ktoré upozornila ešte minulý týždeň, nie je jediná. Vyťažené drevo podľa aktivistov pochádza aj priamo z rezervácie Pavlová s najprísnejším piatym stupňom ochrany. Na obe ťažby iniciatíva podala podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Správa TANAP-u naďalej trvá na tom, že postupuje v zmysle platnej legislatívy a obvinenia odmieta.



Aktuálne sa podľa Ondreja Kameniara z iniciatívy ťaží na viacerých miestach a v blízkosti Tatranskej Javoriny sú to rádovo tisíce metrov kubických dreva. "Opäť ide z veľkej časti o ťažbu, ktorá nijako nepomáha spomaľovať šírenie lykožrúta, lebo ten sa už v týchto stromoch dávno nenachádza," tvrdí. Prevažná väčšina dreva má pochádzať zo štátnych pozemkov v treťom stupni ochrany v území Správy TANAP-u a vo všetkých prípadoch ide o lesné porasty v navrhovanej A zóne národného parku. Aktivisti upozorňujú, že veľká časť ťažieb je v porastoch, ktoré sú biotopom chráneného hlucháňa hôrneho, a na pozemkoch v tesnom susedstve viacerých rezervácií napr. Čikovská, Bor a Grapa.



Aktuálna ťažba podľa iniciatívy výrazne ničí prírodné hodnoty územia, čo môže viesť až k jeho vyňatiu z prísne chránenej zóny. Lokalita navyše patrí aj do chráneného vtáčieho územia a územia európskeho významu. Podľa aktivistov je veľmi pravdepodobné, že Európska komisia v tejto súvislosti pristúpi k uvaleniu finančných sankcií na Slovensko pre nedostatočnú ochranu hlucháňa. "Je skutočne smutné pozorovať, ako sa zase o desaťročia odďaľuje návrat týchto miest do prírodného stavu," skonštatoval Kameniar. Tvrdí, že súčasné vedenie Správy TANAP-u i envirorezortu sa vybralo spiatočníckou cestou využívania územia TANAP-u na ťažbu dreva.



"K spracovaniu kalamít náhodnou ťažbou v TANAP-e na nami manažovanom území sme sa už vyjadrili v súvislosti s podobným, pred pár dňami medializovaným prípadom v Kôprovej doline. Zopakujeme, že postupujeme v zmysle platnej legislatívy, vydaných rozhodnutí a na základe zmlúv, ktoré boli uzatvorené ešte za predchádzajúceho vedenia organizácie i samotného envirorezortu," reagovala na margo obvinení Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



Bývalý riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko pre TASR uviedol, že verejnosť by nemala byť ľahostajná k tomu, čo sa deje v národných parkoch. "Je to majetok nás všetkých a občania tejto krajiny majú právo si povedať a rozhodnúť, či chceme parky európskeho a svetového formátu, alebo niečo úplne iné," skonštatoval. Zároveň je podľa neho na vedení národného parku i rezortu životného prostredia, či zachová ozajstné národné parky, kde má prednosť všetko živé, alebo ich postupne premení na "malé lesné závody s nálepkou národný park," kde bude prioritou ekonomika a ťažba dreva.



Veľmi negatívne vnímajú aktivisti pondelkové (4. 3.) vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. "Tie svedčia o jeho hlbokej neznalosti problematiky, prípadne o cielenej snahe podporovať záujmy drevobiznisu v chránených územiach na úkor ochrany prírody," skonštatoval Kameniar. Minister vo videu na sociálnej sieti povedal, že všetky stromy napadnuté lykožrútom sa vyrúbu, pretože spôsobujú kalamitnú situáciu, a tým ohrozujú kvalitu a zdravie slovenských lesov. Iniciatíva upozorňuje, že na mŕtvom dreve je priamo závislá až tretina lesných druhov, predstavuje základ budúcej lesnej pôdy a jeho ekonomická hodnota nie je veľká.