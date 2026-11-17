< sekcia Slovensko
T.Drucker: Dodávateľ systému ePrihlášky poskytne zľavu asi 200.000 eur
Drucker zdôraznil, že aj napriek chybám sú elektronické prihlášky úspešným projektom.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Dodávateľ elektronického systému ePrihlášky poskytne Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR dodatočnú zľavu v sume okolo 200.000 eur. Dôvodom sú technické problémy portálu zo začiatku júna pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania na stredné školy. Po rokovaní vlády to povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD).
Šéf rezortu školstva konkretizoval, že ide o dodatočnú zľavu za zrealizované veci. Tie podľa jeho slov „súviseli s úpravami centrálneho systému“ a ministerstvo za ne nebude doplácať. Systém mal problémy v pondelok 1. júna, keď v ňom mali byť zverejnené výsledky prijímacieho konania na stredné školy. V súvislosti so situáciou dal minister vykonať audit.
Drucker zdôraznil, že aj napriek chybám sú elektronické prihlášky úspešným projektom. Poukázal na férovejší priebeh prijímacieho konania. V aktuálnom školskom roku ministerstvo chystá v systéme zmeny.
Šéf rezortu školstva konkretizoval, že ide o dodatočnú zľavu za zrealizované veci. Tie podľa jeho slov „súviseli s úpravami centrálneho systému“ a ministerstvo za ne nebude doplácať. Systém mal problémy v pondelok 1. júna, keď v ňom mali byť zverejnené výsledky prijímacieho konania na stredné školy. V súvislosti so situáciou dal minister vykonať audit.
Drucker zdôraznil, že aj napriek chybám sú elektronické prihlášky úspešným projektom. Poukázal na férovejší priebeh prijímacieho konania. V aktuálnom školskom roku ministerstvo chystá v systéme zmeny.