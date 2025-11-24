< sekcia Slovensko
Technická pomoc aj požiare: Hasiči minulý týždeň zasahovali 823-krát
Zásahy sa týkali aj dopravných nehôd.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Hasiči minulý týždeň zasahovali 823-krát, z toho 141-krát pre požiare, najviac ich bolo v Košickom kraji (28). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 449-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (213) a nebezpečných látok (20).
