Technická pomoc aj požiare: Hasiči minulý týždeň zasahovali 823-krát

Snímka z miesta zásahu. Foto: Facebook Hasičský a záchranný zbor

Zásahy sa týkali aj dopravných nehôd.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Hasiči minulý týždeň zasahovali 823-krát, z toho 141-krát pre požiare, najviac ich bolo v Košickom kraji (28). Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Hasiči uplynulý týždeň poskytovali aj technickú pomoc, a to 449-krát. Zásahy sa týkali tiež dopravných nehôd (213) a nebezpečných látok (20).

